Fca: Maserati si prepara a nuova vita, 100% made in Italy

A centocinque anni dalla sua fondazione, Maserati si prepara ad una nuova vita. Lo fa sotto la guida del Chief Operating Officer Davide Grasso e dell'Executive Chairman Harald Wester, che ne è anche l'anima tecnica. Punto centrale di un programma ambizioso e che punta al rinnovo e all'ampliamento della gamma del Tridente entro 5 anni è l'investimento produttivo. La fabbrica di Modena, ampliata e rinnovata, resta al centro del network che aggiungerà lo stabilimento FCA di Cassino a quelli di Torino, avvocato Agnelli e Mirafiori.

E saranno tutte italiane anche le risorse per la ricerca e lo sviluppo, anch'esse concentrate nella Motor Valley emiliana.

Sul 'blu carpet' del grande show ideato a Modena - che punta a vitalizzare le vendite nei mercati dell'export, ma anche in Italia - sfileranno già a partire dal prossimo marzo una supersportiva a motore centrale al 100% Maserati (che si chiamerà forse GranSport, come il modello che Wester aveva ideato qualche anno fa) seguita poi da una Ghibli profondamente rivista e dotata di sistema Mild Hybrid a 48 Volt. Previsti anche interventi su Quattroporte e Levante, per arrivare al 2021 quando debutterà un nuovo utility vehicle di taglia media realizzato parallelamente ad un nuovo suv Alfa Romeo a Cassino. Seguiranno le sportive a motore anteriore che prenderanno il posto di GranTurismo e GranCabrio, e successivamente una quattroporte completamente nuova, una nuova generazione di Levante con dimensioni e caratteristiche ancora più luxury.