Toyota rafforza alleanza con Subaru, pensando al futuro

Toyota sale al 20% della Subaru, dal 16,8% che già possiede, con l'obiettivo di aumentare le sinergie nello sviluppo di veicoli a guida autonoma e la produzione di motori elettrici. La mossa di Toyota, partner di Subaru da 14 anni, segue un'accelerazione degli investimenti della prima casa auto nipponica nelle tecnologie di nuova generazione del comparto, e il recente accordo con la SoftBank group, per rispondere al domanda di nuovi servizi collegati alla domanda di vetture ecologiche e l'incremento nell'uso dell'intelligenza artificiale (AI) per il settore delle quattro ruote. Lo scorso agosto Toyota aveva siglato un accordo con Suzuki per una nuova partnership che avevo lo scopo di migliorare le conoscenze per i veicoli a guida autonoma. La stessa Subaru aveva investito su una start up, Monet Technologies, per aumentare la ricerca sulla tecnologia delle auto senza conducente.

Il settore auto in Giappone vede dunque rafforzarsi l'alleanza tra Toyota e Subaru. Da una parte Toyota, secondo quanto riporta il Nikkei, aumenta al 20% la propria partecipazione in Subaru, nata a partire dal 2005, acquisendo un'ulteriore quota del 3,17% con 75 miliardi di yen(700 milioni di dollari), acquisendo azioni con una negoziazione o direttamente sul mercato, e dall'altra Subaru acquisirà fino a 80 miliardi di yen di azioni Toyota.

L'alleanza, secondo quanto evidenzia Bloomberg, punta a sviluppare settori per il futuro quali quelli della guida autonoma, delle auto elettriche e per evolvere i servizi nei trasporti. "Si tratta di uno dei recenti sforzi di Toyota per trovare alleati", secondo analisti che evidenziano come significhi acquisire non soltanto tecnologia per trazione integrale e motori, ma anche nel settore della sicurezza, mentre sta già investendo in veicoli elettrici, autonomi, ibridi e a celle a combustibile.