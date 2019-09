Quadro Vehicles annuncia l'ingresso del brand Qooder in Usa

''Quadro Vehicles è entusiasta di annunciare il suo ingresso nel mercato statunitense con il brand Qooder e l'istituzione della nostra controllata Qooder Usa''.



Così Paolo Gagliardo, ceo di Quadro Vehicles, presente ad AIMExpo 2019 a Columbus nell'Ohio, ha dato la notizia dell'arrivo sul mercato a stelle e strisce dei mezzi del brand svizzero. Si è trattato della prima apparizione della società elvetica negli Stati Uniti, durante la kermesse dedicata al segmento 'powersports' del mercato statunitense, ovvero dei fuoristrada, per presentare Qooder, una nuova e unica categoria di mezzi.



''Siamo molto soddisfatti di aver portato i nostri veicoli innovativi, divertenti e tecnologici negli Stati Uniti, nel cuore del settore 'powersports' e della mobilità americana. Con Qooder, che rappresenta una nuova categoria di veicoli rivoluzionaria e unica al mondo, siamo pronti a coinvolgere anche il pubblico oltreoceano'' ha poi spiegato Gagliardo.



Qooder è il fiore all'occhiello dell'azienda svizzera, l'unico mezzo basculante a 4 ruote che combina la guida su strada e la sicurezza di un'automobile con il divertimento e la dinamicità della motocicletta. Infatti, è agile come uno scooter e possente come un fuoristrada. La caratteristica principale di Qooder èl'HTS Hydraulic Tilting System brevettato a livello internazionale, un sistema di sospensioni indipendenti che consentono l'inclinazione simultanea di tutte e 4 le ruote.



Qooder è dotato della trasmissione CVT automatica, di ruote posteriori gemellate con doppia trazione e sospensioni HTS.



In mostra ad AIMExpo anche QV3 caratterizzato da 3 ruote leggere e più grandi della sua categoria e dalle sospensioni brevettate HTS. Dalla sua ristrutturazione nel 2018, la società svizzera ha registrato una forte crescita in Europa con una vendita di circa 4mila veicoli, 2mila dei quali sono Qooder. Nel 2019 è previsto un incremento di vendite di circa 6.000 unità.