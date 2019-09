Jaguar Design Studio a Gaydon, cuore pulsante dello stile

Jaguar ha presentato, nel rinnovato Design and Engineering Centre di Gaydon nella contea inglese del Warwickshire, il nuovo Design Studio, guidato dal direttore Julian Thomson. Il nuovo sito - che raggruppa sei importanti settori della progettazione, che operano trasversalmente con gli specialisti degli Exterior e degli Interior - è stato concepito attorno ad un Heart Space, che pone le persone al centro del processo di progettazione, in modo da supportare un flusso di lavoro continuativo tra i team di creativi e di ingegneri. Con avanzati sistemi di modellazione robotica, una Virtual Reality e un schermo Led digitale 4K a parete da 11 metri, quello Jaguar è lo studio di design tecnologicamente più avanzato al mondo. Il nuovo sito vanta un incremento del 33% della superficie rispetto a quella del sito precedente e dispone di aree di lavoro che consentono di seguire simultaneamente 20 modelli in argilla in scala 1:1. ''Jaguar è un brand con una gloriosa tradizione stilistica - ha detto Thomson - e questo sarà sempre il pilastro centrale del nostro DNA. La filosofia e i valori del design Jaguar, che sono stati creati dal suo fondatore Sir William Lyons, rimarranno immutati e questo edificio ci consentirà di progettare le migliori auto del prossimo futuro. Nel nostro team comprendiamo le problematiche che sta affrontando l'industria automobilistica, alle quali saremo in grado di rispondere attraverso l'innovazione e la creatività. La nuova struttura riunisce insieme l'intero team di progettisti in un unico spazio estremamente creativo. Crediamo fermamente che l'ispirazione provenga dall'interazione e dalla collaborazione - ha ribadito il direttore del design di Jaguar -.Il nostro studio è dotato di tutte le più recenti tecnologie, ma ritengo sia altrettanto importante la diversità delle competenze umane unitamente alla nostra passione per il mondo Jaguar, che ci aiuta a progettare in modo così straordinario''.