India, per Lamborghini vendite in crescita con Suv Urus

Lamborghini in controtendenza nel mercato auto indiano: mentre il settore regista da mesi una pesante crisi di vendite, con risultati al ribasso da quattro trimestri, l'azienda italiana ha continuato a vendere almeno una Urus alla settimana per tutto l'anno passato. Lo ha detto al Times Business Sharad Agarwal, responsabile del ramo indiano della casa automobilistica. Il modello Urus, il primo Suv della casa italiana, viene venduto in India a un prezzo attorno ai 3 milioni di rupie, 375 mila euro.

"Le richieste hanno superato le previsioni e la fornitura ricevuta dall'Italia è andata esaurita prima del previsto. Prima della comparsa dell'Urus, le vendite annuali si aggiravano attorno alle 45 unità, quest'anno chiuderemo con 60". Oltre alle aree delle città metropolitane, Lamborghini riceve richieste da città più piccole, come Ludhiana, Kanpur, Indore, Surat e Hubli.