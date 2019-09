Continental annuncia tagli, 500 mln in meno all'anno

La società tedesca del settore automotive Continental taglierà i costi di produzione di 500 milioni di euro l'anno a partire dal 2023 e 20.000 posti di lavoro subiranno "modifiche" nei prossimi dieci anni, quindi entro il 2029. Lo riporta oggi la stampa tedesca. La società, nota per gli pneumatici e i sistemi di frenata, sta attraversando un momento di crisi per la difficoltà del settore dell'auto in Germania e per il passaggio sistemico alla mobilità elettrica. "Nel mutamento radicale della tecnologia nelle nostre industrie vediamo un'occasione di crescita e abbiamo un'atteggiamento attivo di fronte alla crisi dell'auto che si sta delineando" ha detto il Ceo Elmar Degenhart. Continental impiega nel mondo 244.000 persone e il taglio riguarderebbe 15.000 impiegati nel mondo e 5.000 in Germania.