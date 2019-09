Storica azienda bus Gb in amministrazione, 1000 senza lavoro

Sono più di mille i lavoratori dichiarati oggi in esubero dalla Wrightbus, l'ultima azienda produttrice di autobus di proprietà britannica superstite nel Paese, costretta a ricorrere all'amministrazione controllata nei giorni scorsi a causa di un'insolvenza legata a protratti problemi di liquidità. Lo riferiscono i media del Regno Unito.

La società manterrà per ora in organico solo 50 dipendenti, in attesa della ricerca di soluzioni che si profilano peraltro assai problematiche, fra le preoccupazioni di sindacati e politici soprattutto in Irlanda del Nord, dove ha sede lo stabilimento di Ballymena. Prima del collasso formale, erano infatti già saltate la scorsa settimana tutte le trattative con i due potenziali compratori rimasti in campo.

La Wrightbus è nota soprattutto per la produzione del New Routemaster, modello gran turismo usato fra l'altro dall'attuale premier Boris Johnson durante la vittoriosa campagna referendaria pro Brexit del 2016. Allora Johnson utilizzò nei suoi giri di comizi un veicolo verniciato di rosso - ribattezzato dai media 'Boris Bus' - sul quale venne tra l'altro stampata la controversa promessa di fantomatici fondi miliardari pronta cassa per la sanità pubblica britannica (Nhs) dopo l'uscita dall'Ue e la fine dei contributi a Bruxelles.