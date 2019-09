Patuanelli, convocherò un tavolo sull'automotive

Il settore dell'auto è "in una seria difficoltà ciclica" e quindi "convocherò quanto prima un tavolo al ministero per individuare gli strumenti più adatti a contenere e se possibile invertire la tendenza". Lo ha annunciato il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, in un'intervista al Sole24Ore. L'ecobonus, precisa, "è stato uno stimolo efficace come testimoniano i dati sulle immatricolazioni dei veicoli elettrici e ibridi, ma è chiaro che serve fare di più. Farò delle proposte concrete solo dopo aver incontrato gli attori del comparto, per evitare speculazioni".

Auto: Boccia, pronti a presentare nostro studio a ministro

"Abbiamo il gruppo della filiera auto che ha realizzato uno studio, siamo pronti a presentarlo al ministro". Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, commenta così l'intenzione del ministro Patuanelli di convocare un tavolo sul comparto dell'auto. "Non c'è ancora una data - aggiunge - ma abbiamo letto che il ministro a breve convocherà un tavolo. Noi siamo pronti a portargli l'oggetto di quello studio derivato dalla filiera auto lanciato proprio qui a Torino", aggiunge a Torino, a margine del Roadshow di presentazione dell'accoro tra Confindustria, E4Impact, San Patrignano e Itc. (ANSA).

Fiom, bene proposta Patuanelli di convocare un tavolo

Finalmente il governo si occupa del problema

TORINO - "La Fiom a un tavolo al Mise ci sarà. La prima proposta che avanzeremo è la costituzione di una task force per affrontare la crisi dell'automotive in Italia, vista la caduta dei volumi produttivi e l'aumento della cassa integrazione, e per rilanciare un settore fondamentale dell'industria del nostro Paese". Lo afferma in una nota Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive. "E' necessario - spiega - che al tavolo siedano sindacati, imprese, a partire da Fca, ed esperti per individuare gli strumenti utili per affrontare questa fase di riduzione del mercato nazionale e di transizione ecologica. Bisogna coinvolgere tutte le forze per un piano nazionale di trasformazione dell'industria dell'automotive che abbia come principali riferimenti l'ambiente e l'occupazione. I lavoratori hanno le competenze ma è necessario un piano condiviso che investa in innovazione di prodotto e formazione per valorizzare l'intelligenza di chi lavora. L'impegno preso dal ministro Patuanelli è una novità importante, ora è il momento che i protagonisti del settore, da Fca, Marelli e Cnh fino alla componentistica, garantiscano il futuro dell'occupazione nel settore".