Renault-Fca, Sénard deplora flop fusione: 'Ma ormai è dietro di noi'

Il progetto di fusione tra Renault e Fca è "oggi dietro di noi". E' un "tema che non è piu' d'attualità":lo ha detto il presidente di Renault, Jean-Dominique Sénard, intervenendo dinanzi alla Commissione per gli affari economici del Senato di Parigi. Sénard ha comunque tenuto a difendere con forza il fallito progetto dopo l'intervento del governo francese, ribattendo alle parole di un senatore intervenuto poco prima, secondo il quale la fusione col gruppo italo-americano era un progetto esclusivamente "capitalistico". "Non sono d'accordo". "Per me era esattamente il contrario - ha ribattuto Sénard - era un'operazione fondamentalmente industriale e che avrebbe avuto come principale merito di valorizzare le tecnologie del gruppo Renault". Per lui, la fusione avrebbe inoltre consentito ai lavoratori del gruppo francese di "vedere il loro avvenire incredibilmente piu' garantito". Oltre che dare "nuovo slancio" al settore, creando un "gruppo europeo di primo piano", il che "coi tempi che corrono non era esattamente secondario..."

Dinanzi ai senatori francesi, Sénard ha quindi avvertito che oggi siamo dinanzi a "una evoluzione notevole nel comparto dell'auto. Vediamo nascere un'industria automobilistica cinese che nei prossimi anni diventerà, probabilmente, uno dei principali attori mondiali. Se non vogliamo vedere le cose in faccia, tra cinque anni, avremo solo da rimproverarci di non aver osservato il reale obbligo di anticipare. Ve lo dico francamente, bisogna saper guardare in avanti, è il nostro ruolo di dirigenti aziendali", ha continuato Sénard, snocciolando un esempio dalla sua esperienza personale, quando era alla guida dei pneumatici Michelin. "Nel giro di cinque anni, dal 2012 al 2018 - ha avvertito - la quota di mercato dei pneumatici cinesi in Europa è passata dal 5% al 30%. Onorevoli parlamentari, vi chiedo di tenere questo dato in mente. La differenza è che per l'auto viene adesso. Non l'abbiamo ancora visto, ma lo vedremo. Lo dico perché non voglio che tra qualche anno mi rimproveriate di non avervelo detto". "Ora non si ride piu'", ha sottolineato Sénard, "se non anticipiamo" con altri unità, in particolare, europee avremo solo gli "occhi per piangere tra qualche anno". Quanto alla questione della "valorizzazione" di Renault, sollevata dai detrattori della fusione con Fca era a suo avviso "totalmente secondaria" rispetto alle sfide che attendono al varco l'industria automobilistica europea.