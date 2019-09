Hyundai e Aptiv si alleano per crescere nella guida autonoma

Hyundai Motor Group e Aptiv hanno annunciato la creazione di una joint venture che promuoverà progettazione, sviluppo e commercializzazione di tecnologie di guida autonoma SAE Livello 4 e 5, promuovendo la posizione di leadership dei partner nell'ecosistema di guida autonomo globale. Questa partnership riunirà Aptiv, che è uno dei fornitori di tecnologie per veicoli più innovativi del settore e il Gruppo Hyundai, uno dei maggiori produttori di auto al mondo. La joint venture inizierà il collaudo di sistemi completamente senza conducente nel 2020 e due anni più tardi metterà a disposizione di fornitori di robotaxi, operatori di flotte e produttori automobilistici una piattaforma di guida autonoma pronta per la produzione.



Nell'ambito dell'accordo, Hyundai Motor Group e Aptiv avranno ciascuna una partecipazione del 50% nella joint venture, per un valore complessivo di 4 miliardi di dollari. Aptiv contribuirà con la sua tecnologia di guida autonoma, la proprietà intellettuale e circa 700 dipendenti concentrati sullo sviluppo di soluzioni di guida autonoma scalabili. Le consociate di Hyundai Motor Group - Hyundai Motor, Kia Motors e Hyundai Mobis - contribuiranno collettivamente a 1,6 miliardi di dollari e 0,4 miliardi di dollari in servizi di ingegneria, risorse di ricerca e sviluppo e accesso alla proprietà intellettuale.



Questa partnership - si legge in una nota congiunta - rafforza la visione condivisa delle aziende di rendere la mobilità più sicura, ecologica, connessa e accessibile promuovendo lo sviluppo e la commercializzazione dei veicoli autonomi più performanti e più sicuri.



''La nuova joint venture segna l'inizio di un viaggio con Aptiv verso il nostro obiettivo comune di commercializzare la guida autonoma - ha dichiarato Euisun Chung, vicepresidente esecutivo di Hyundai Motor Group - Le capacità combinate di Aptiv, una delle principali società tecnologiche globali, e del nostro Gruppo, un OEM globale, creeranno inestimabili sinergie per guidare il panorama della guida autonoma''.



A guidare la nuova joint venture è stato chiamato Karl Iagnemma, presidente di Aptiv Autonomous Mobility - che ha sede a Boston, con centri tecnologici negli Stati Uniti e in Asia, compresa la Corea - e Hyundai Motor Group e Aptiv nomineranno ciascuno un numero uguale di amministratori per governare la joint venture. Il centro tecnologico centrale, la base per la modifica dei veicoli e il banco di prova per piattaforme di servizi di mobilità autonoma della joint venture saranno concentrate in Corea del Sud. Si prevede che la forte presenza di Hyundai Motor Group nel mercato automobilistico locale e l'infrastruttura 5G del Paese stimoleranno gli sforzi di sviluppo della partnership.



''Questa collaborazione - ha detto Kevin Clark, Presidente e CEO di Aptiv - rafforza ulteriormente le capacità di Aptiv di essere leader nello sviluppo di sistemi avanzati di assistenza alla guida, nelle soluzioni di connettività dei veicoli e nell'architettura dei veicoli intelligenti. Le capacità ingegneristiche e di ricerca e sviluppo all'avanguardia di Hyundai Motor Group li rendono il nostro partner preferito per far progredire lo sviluppo di una piattaforma autonoma pronta per la produzione''.