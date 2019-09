Auto: Anfia, volumi crescono nei Paesi nuovi membri Ue

"Dopo la chiusura negativa del primo semestre, a luglio il mercato europeo mostra una leggera crescita (+1,2%), con oltre 1,3 milioni di unità immatricolate.

Un risultato perlopiù sostenuto dall'incremento dei volumi nell'area dei Paesi nuovi membri (Eu12), in rialzo del 13,4%".

Lo sottolinea Paolo Scudieri, presidente di Anfia.

"Durante il mese di agosto, invece - aggiunge Scudieri - il mercato europeo si è contratto dell'8,6%, principalmente a causa del confronto con un agosto 2018 dalla crescita eccezionale (+29,8%), alimentata dall'offerta a prezzi vantaggiosi di vetture pre-Wltp, in vista dell'applicazione del nuovo test sulle emissioni a tutte le nuove auto immatricolate dal primo settembre 2018. Tutti i cinque major markets presentano un calo, maggiore in Spagna (-30,8%) e Francia (-14,1%), più contenuto in Germania (-0,8%), Regno Unito (-1,6%) e Italia (-3,1%).

Nei primi otto mesi del 2019, la domanda di auto nuove è diminuita del 3,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con un totale di 10,8 milioni di immatricolazioni. La Germania (+0,9%) è l'unico dei cinque maggiori mercati europei a mostrare un consuntivo appena positivo, a fronte di un segno negativo negli altri quattro Paesi".