Unrae, mercato veicoli commerciali cresce in estate

Il periodo estivo conferma la buona dinamicità del mercato dei veicoli commerciali (autocarri con portata fino a 3,5t). Nei mesi di luglio e agosto, infatti, secondo le stime diffuse dal Centro Studi e Statistiche Unrae, le immatricolazioni segnano rispettivamente un incremento del 3,9% rispetto a luglio 2018 con 15.267 unità e del 6,7% con 9.458 veicoli rispetto ad agosto 2018. I primi 8 mesi archiviano nel complesso 121.165 immatricolazioni, in crescita del 6,5% rispetto alle 113.800 del gennaio-agosto dello scorso anno.

"A partire dal primo settembre - afferma Michele Crisci, presidente dell'Unrae, l'associazione delle case automobilistiche estere - sono entrate in vigore, anche per i veicoli commerciali, le nuove norme europee di immatricolazione dei veicoli in funzione di emissioni testate anche con prove reali, fino ad oggi obbligatorie solo per le autovetture. Il mercato non sembra essere stato alterato da una spinta di veicoli Euro 6-D in stock, in quanto quasi tutte le Case automobilistiche hanno registrato un normale smaltimento nel corso dei mesi precedenti. La performance positiva delle immatricolazioni è imputabile in particolare ai benefìci del Superammortamento, in un quadro che necessita di interventi strutturali che possano accelerare la sostituzione di un parco circolante ancora molto anziano. Secondo le ultime stime del nostro Centro Studi, infatti, il parco al 30 giugno 2019 contava ancora la metà dei veicoli rispondenti alle Direttive di emissione ante Euro 4, quindi con più di 14 anni di età".