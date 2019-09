Skoda produce componenti per auto elettriche gruppo VW

Skoda Auto ha iniziato la produzione di componenti per auto elettriche del gruppo Volkswagen nello stabilimento principale di Mladá Boleslav. La casa boema è responsabile per le batterie di trazione dei veicoli plug-in hybrid basati sulla piattaforma MQB del Gruppo Volkswagen.



''A novembre 2017, il Gruppo Volkswagen ha deciso di affidare a Skoda Auto la produzione di componenti elettrici per veicoli plug-in hybrid - ha precisato Michael Oeljeklaus, Membro del Board Skoda Auto per Produzione e Logistica - . Un incarico di grande fiducia. Le batterie ad alto voltaggio prodotte a Mladá Boleslav sono prova di eccezionale competenza tecnica oltre a essere il risultato di uno straordinario lavoro di squadra del team Skoda''.



Le batterie ad alto voltaggio prodotte a Mladá Boleslav forniranno l'energia elettrica per i modelli plug-in hybrid basati sulla piattaforma MQB del gruppo Volkswagen. Saranno presenti, ovviamente, anche sulla Skoda Superb iV, primo modello plug-in hybrid del Brand, la cui produzione inizierà a fine settembre 2019 nell'impianto di Kvasiny.



Skoda ha investito 25,3 milioni di euro nello sviluppo delle linee di produzione delle batterie ad alto voltaggio. Due anni fa, il brand ha iniziato a preparare lo stabilimento di Mladá Boleslav per la creazione di componenti elettrici. Nei prossimi anni, Skoda aumenterà la capacità di produzione, inizialmente tarata a 150.000 unità all'anno.



Lo staff che lavora direttamente o indirettamente alla produzione di componenti elettrici è composto da circa 200 persone. I sistemi batteria non sono solo assemblati nella linea di produzione, ma anche testati e caricati prima di essere installati sui veicoli. Le celle e i moduli delle batterie Skoda, che sono i componenti di base delle batterie di trazione, sono prodotte da selezionati fornitori.