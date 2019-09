Salone Francoforte 2019, Pininfarina, Bosch e Benteler negli EV

Automobili Pininfarina amplierà, a fianco della hypercar Battista, l'offerta di auto nei segmenti lusso e alte prestazioni utilizzando una inedita piattaforma elettrica frutto di una collaborazione tra l'azienda torinese guidata da Michael Perschke, Bosch Engineering GmbH e Benteler, costruttore tedesco di componenti per veicoli. L'annuncio è stato dato durante le giornate stampa del Salone Internazionale dell'Auto di Francoforte, precisando che questa partnership permetterà non solo di portare sul mercato una gamma di modelli nei segmenti in rapida crescita degli EV luxury e high performance, ma anche di collaborare con potenziali altri costruttori che vogliano progredire rapidamente in questo settore. ''Dalla cooperazione con Bosch Engineering e Benteler - ha detto Michael Perschke, CEO di Automobili Pininfarina - sono convinto che avremo la capacità di portare sul mercato una piattaforma elettrica con prestazioni innovative, una soluzione che permetterà di accelerare l'adozione di soluzioni a zero emissioni e in particolare nel segmento luxury''. Automobili Pininfarina ha recentemente confermato un piano strategico che prevede la realizzazione e commercializzazione di una gamma di modelli lusso e alte prestazioni, a propulsione esclusivamente elettrica, che farà seguito all'avvio della produzione nel 2020 della hypercar Battista. Una anticipazione di questo programma è stata data nei mesi scorsi con il reveal della concept Pura Vision, firmata dal direttore del design di Automobili Pininfarina Luca Borgogno. Nello sviluppo del progetto Bosch Engineering GmbH - una consociata del colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi - metterà disposizione tutto il suo ampio know how nei sottosistemi (come freni, sterzo, assistenza alla guida e gestione del veicolo, oltre che in tutti i campi delle architetture elettriche ed elettroniche) mentre Benteler fornirà la parte propulsiva, il sistema delle batterie e soluzioni elettrificate per lo chassis.