Nissan verso ricambio a.d, pronta lista candidati

Nissan ha redatto un elenco di possibili candidati a prendere il posto dell'amministratore delegato Hiroto Saikawa. Lo scrive il Financial Times, citando alcune fonti vicine al dossier e spiegando che il consiglio di amministrazione della casa automobilistica si riunirà lunedì per fissare un calendario per il processo di nomina. Il comitato per le nomine, istituito a giugno scorso insieme ai comitati audit e remunerazioni, preparerà un piano di successione.

Dopo lo scandalo finanziario che ha visto protagonista Carlos Ghosn, Saikawa ha ammesso due giorni fa di aver percepito compensi più alti del previsto grazie a un sistema di incentivi gestito internamente dall'azienda.(ANSA).