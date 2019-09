PSA cresce in Italia nei primi 8 mesi: bene anche i truck

Groupe PSA conferma il trend di crescita nei primi otto mesi dell'anno nei quali ha immatricolato in Italia 237.781 vetture e veicoli commerciali dei marchi Citroën, DS Automobiles, Opel e Peugeot, pari ad una quota di mercato del 16,5%, guadagnando 1,1 punti percentuali rispetto all'analogo periodo del 2018.



L'incremento è il maggiore sul mercato italiano tra i gruppi automobilistici e rafforza il secondo posto in Italia in termini di quota di mercato.



Tutti i brand di Groupe PSA registrano una crescita, a dimostrazione di una gestione commerciale armoniosa ed efficiente in grado di coprire tutti i principali segmenti del mercato.



Anche nel mese di agosto, Groupe Psa ha consolidato la sua crescita, registrando una buona performance nel canale di vendita a "privati" con il 16,1% di quota di mercato, 2 punti percentuali in più rispetto ad agosto 2018, in contro tendenza rispetto al mercato che segna una flessione del 5,6%. Il risultato è frutto anche dell'omologazione puntuale di tutte le auto del Gruppo secondo la nuova e più rigorosa norma sulle emissioni Euro 6(Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC) entrata in vigore il primo settembre 2019 egià disponibili alla vendita.



Ottime performance anche nel mercato dei veicoli commerciali con 23.596 immatricolazioni dall'inizio dell'anno, pari ad una quota del 19,6%, che consente a Groupe PSA Italia di attestarsi al secondo posto in termini di quota di mercato. Dall'inizio dell'anno, il volume dell'immatricolato complessivo del Gruppo aumenta del 5%,in controtendenza rispetto al mercato che registra un -2,3%.