Fca: quasi 1 mld a Pomigliano per il suv Alfa Tonale e la Panda ibrida

Fca investirà quasi 1 miliardo di euro nello stabilimento di Pomigliano per produrre il suv Alfa Tonale e la Panda ibrida. Lo rende noto la Uilm dopo l'incontro tra i sindacati e l'azienda al ministero del Lavoro.

Fca:sindacati, annuncio Pomigliano segno che piano va avanti

"La partenza degli investimenti a Pomigliano, propedeutica alla produzione futura del Tonale e all'avvio di una versione ibrida della Panda, è non solo fondamentale per assicurare un futuro di piena occupazione alla storica fabbrica campana, ma è il segnale inequivocabile che il piano industriale va avanti, anche a dispetto del fatto che il settore automotive stia attraversando un ciclo negativo".



Lo affermano, in una nota, Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri. "L'investimento, che si avvicinerà al miliardo di euro - spiegano - è per il suo ammontare una notizia rilevante per l'economia italiana, mai come oggi bisognosa di rilancio, e confidiamo che possa presagire al lancio degli altri modelli previsti nel piano industriale per Mirafiori, Cassino e Modena, così da poter saturare tutti gli stabilimenti di montaggio, stampaggio e motori", sottolinea Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore auto, al termine dell'incontro tenutosi al Ministero del Lavoro per la proroga della cigs.