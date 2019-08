Eurocar Italia acquisisce Iob Silvano & C.

Eurocar Italia S.r.l., controllata di Porsche Holding Salzburg, il più grande rivenditore di automobili in Europa, ha concluso l'accordo per l'acquisizione del ramo d'azienda della Iob Silvano & C., concessionaria Volkswagen di Gemona del Friuli (Udine).



L'acquisizione, precisa una nota, frutto della volontà di entrambe le parti di dare continuità alla storica azienda gemonese, è prevista per il prossimo 1 ottobre.

Fondata nel 1955 da Silvano Iob, l'azienda friulana, alla cui guida sono succeduti i figli Paola, Valeria e Renzo, è oggi concessionaria per i marchi Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali ed Audi e Service Partner per tutti i marchi del Gruppo Volkswagen, per il territorio dell'Alto Friuli.

Con questa acquisizione, il Gruppo Eurocar Italia continua la propria crescita strategica in Italia, iniziata nel 2017, dove conta oggi 1.200 collaboratori distribuiti in 28 sedi tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia e Toscana.



"La vendita ad Eurocar Italia è stata per noi una decisione sofferta ma ponderata", commenta Paola Iob, Amministratore Delegato IOB Silvano & C. In questo momento di profondo cambiamento del mercato automobilistico, abbiamo scelto di affidare il futuro della nostra azienda e dei nostri collaboratori" a "un affermato Gruppo dal respiro internazionale e con una visione strategica e di lungo periodo". "Siamo lieti di rafforzare ulteriormente la nostra presenza in Italia", sottolineano dal canto loro Matthias Moser, direttore generale Eurocar Italia e Gregor Trojer, direttore Eurocar Friuli Venezia.