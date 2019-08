Tedesca Draexlmaier apre nuovo impianto in Moldova

Il produttore tedesco di componenti automobilistici Draexlmaier Group ha aperto un nuovo stabilimento nella zona economica libera di Cahul, in Moldova, attraverso un investimento di 30 milioni di euro. Lo ha reso noto il portale specializzato Emerging Europe.

Il nuovo stabilimento di Cahul, che produrrà sistemi di cavi elettrici per automobili, è la terza struttura di Draexlmaier nel Paese. Più di 1.500 persone saranno impiegate nel nuovo stabilimento, portando il numero di persone impiegate da Draxlmaier in Moldova a oltre 5.000, ha affermato Emerging Europe. La compagnia tedesca opera anche in Romania, Serbia e Macedonia settentrionale.