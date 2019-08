Accordo Toyota-Suzuki per scambio di capitale

TOKYO - Toyota e Suzuki annunciano un accordo per uno scambio di capitale azionario volto ad approfondire un'alleanza di lungo termine per la promozione della ricerca e lo sviluppo congiunto di nuove collaborazioni a livello tecnologico, tra cui le auto a guida autonoma.



Nel comunicato diffuso dalla Toyota si spiega che le due case auto avevano iniziato a considerare un'intesa dalla fine del 2016, e a partire dal marzo di quest'anno le due società hanno perfezionato la partnership nel campo della produzione di motori elettrici, settore in cui Toyota continua a investire, e l'adattabilità al mercato delle vetture compatte, in cui è specializzata Suzuki.

I due costruttori, in ottemperanza alle nuove linee guida per la cura e il rispetto dell'ambiente, intendono raggiungere un livello di sviluppo sostenibile - superando le attuali difficoltà del settore auto a livello globale, attraverso una maggiore cooperazione nel rispetto del proprio ruolo e competenze.

Nello specifico Toyota acquisirà 24 milioni di azioni Suzuki, equivalenti al 4,9% del capitale azionario, per un valore di 96 miliardi di yen. Suzuki rileverà direttamente sul mercato un importo pari 48 miliardi di yen di azioni Toyota. Le acquisizioni verranno realizzate dopo l'approvazione delle autorità competenti nei vari mercati in cui operano i due gruppi.