India: rallenta mercato e Maruti Suzuki taglia 3000 posti

Maruti Suzuki, il braccio operativo del Gruppo giapponese Suzuki in India, e prima marca in quel mercato, ha tagliato 3.000 dei suoi operai con contratto a termine, affiancando in questa riduzione della forza lavoro altre Case automobilistiche locali. La decisione di Maruti Suzuki - che avrà riflessi solo sul mercato interno - è stata annunciata questa mattina da R C Bhargava, presidente della Casa automobilistica indiana, durante la sua relazione all'assemblea annuale dei soci, definendola una conseguenza del rallentamento del mercato.



Secondo Bhargava la crisi del mercato indiano, che da 9 mesi consecutivi fa segnare un calo delle vendite, è legata all'aumento del costo delle vetture per l'adeguamento ai requisiti sulle emissioni e alle eco-tasse che hanno contribuito "sostanzialmente" all'aumento dei listini.



Bhargava ha aggiunto che la compagnia sta lavorando per rispondere alle nuove norme in tema di emissioni in vigore nel Paese, e si sta indirizzando verso l'utilizzo del gas CNG (il metano compresso a 220 bar) e verso il settore delle auto ibride. Maruti Suzuki dovrebbe riuscire ad aumentare del 50% entro la fine dell'anno la produzione dei suoi veicoli alimentati a metano, che in India godono di esenzioni ai blocchi della circolazione.