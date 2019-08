Tesla: stampa, ad VW interessato a quota. Smentita da Wolfsburg

NEW YORK - L'amministratore delegato di Volkswagen, Herbert Diess, sarebbe interessato ad acquistare una quota in Tesla. Lo riporta Cnbc citando la pubblicazione tedesca Manager Magazin. "Diess lo farebbe subito se potesse" afferma uno dei top manager dell'amministratore delegato di Volkswagen. La casa di Wolfsburg ha però smentito l'interesse di Diess per Tesla. Secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg, la casa automobilistica tedesca nega i rumors di Manager Magazin, dichiarandoli infondati.