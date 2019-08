Hyundai, cambio in R&D per implementare processi sviluppo

Hyundai Motor Group introduce una serie di cambiamenti all'interno dell'organizzazione di Ricerca & Sviluppo per accelerare l'evoluzione del panorama tecnologico della mobilità futura.



Questo nuovo approccio, focalizzandosi ancor di più sulle esigenze dei clienti, implementerà ulteriormente anche i processi decisionali e di sviluppo, con l'obiettivo di ottenere maggiore efficienza e ottimizzare i costi.



Tramite l'Architecture-Driven System-Based Organization(SBO), le unità tecnologiche del Centro Ricerca & Sviluppo di Hyundai in Corea allineeranno i processi operativi per trasformare il Gruppo. Questo determinerà una evoluzione nell'offerta di Hyundai Motor Group in termini di abilità tecnologica, efficienza e risultati per superare le aspettative dei clienti nei mercati globali.



La struttura Architecture-Driven illustra le fasi della progettazione del veicolo, che tiene conto di diversi fattori, dalla fase iniziale di sviluppo - prestazioni, condivisione dei componenti, standardizzazione, ecc. - fino ad approvvigionamento, produzione e fornitori. Attraverso questo sistema di organizzazione di base (System-Based Organization SBO), le unità tecnologiche di telaio, carrozzeria, elettronica e powertrain saranno in grado di integrarsi con la progettazione, l'ingegneria industriale e il collaudo come parte dello sviluppo.



Il nuovo Architecture Development Center considererà le richieste del mercato durante le fasi di progettazione del veicolo, rivedendo la condivisione dei componenti e la modularizzazione dei modelli, con l'obiettivo di garantire progressi in prestazioni, qualità e redditività grazie all'intensa collaborazione con le unità tecnologiche di sistema.



Le unità di progettazione, ingegneria assistita da computer e collaudo verranno riorganizzate all'interno delle unità di piattaforme, carrozzeria, sistemi elettronici e powertrain.



L'integrazione semplificherà il processo di sviluppo accelerando i passaggi di comunicazione e di decisione.