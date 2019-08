Fiat Panda, è sempre lei regina del mercato

Anche a luglio Fiat Panda si conferma la regina del mercato italiano. Un successo senza tempo, che stato insidiato solo ad agosto 2018, quando la best seller venne spodestata dalla francese Renault Clio. Nel settimo mese dell'anno - secondo i dati diffusi da Unrae - La city car del Lingotto ha venduto quasi 10.800 unità, superando quota 90mila pezzi nel periodo da gennaio a luglio.



Il podio del mese di luglio continua ad essere occupato da un'altra vettura del gruppo Fca, la Lancia Ypsilon (4.315 pezzi venduti a luglio, quasi 39mila nei sette mesi) mentre terza è Jeep Renegade con 4.258 immatricolazioni a luglio e 28mila nei sette mesi (nella classifica generale è quarta alle spalle di Renault Clio). Vanno bene, nel mercato italiano anche Dacia, con la Sandero e la Duster, un'altra Fiat, la 500X (quinta nella classifica di luglio) e la Citroen C3.



Panda e Ypsilon risultano essere al primo posto anche nella classifica generale del segmento, rispettivamente quello A e B mentre il segmento C è dominato dai suv con Jeep Renegade prima, seguita da 500X e Duster. Infine, per quanto riguarda l'alimentazione un altro primato alla city car del Lingotto: Panda è infatti prima nella classifica delle auto a benzina più vendute a luglio (anche per il Gpl si conferma regina), per il diesel invece sono due Jeep a imporsi sul mercato (Renegade e Compass). Toyota detiene invece lo scettro per quanto riguarda la motorizzazione ibrida, e non è un caso, con la CH-R, Yaris e Corolla che occupano rispettivamente le prime tre posizioni.