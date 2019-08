Bosch annuncia il taglio di posti di lavoro

Bosch, il principale fornitore mondiale di componenti per le auto annuncia una riduzione dei posti di lavoro per la debolezza della congiuntura economica e la crisi strisciante dell'industria automobilistica. Lo ha annunciato il numero uno di Bosch, Volkmar Denner in un'intervista alla Sueddeutsche Zeitung in edicola oggi. "Il vento in poppa non c'è più" dice Denner e "non saremo in grado di mantenere l'alto livello di rendimento dell'anno scorso". Per questa ragione "ci saranno conseguenza sui lavoratori, soprattutto negli stabilimenti diesel", ha proseguito Demmer. "Naturalmente dobbiamo rispondere al calo della domanda. Vedremo fino a che punto. Ma stiamo facendo tutto il possibile per attuarlo in modo socialmente accettabile" ha continuato il Ceo di Bosch.