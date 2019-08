PSA, luglio in crescita: bene anche i veicoli commerciali

(ANSA) - ROMA, 5 AGO - Dopo aver chiuso il primo semestre con una quota di mercato record, anche a luglio il gruppo conferma la tendenza in crescita immatricolando in Italia 27.015 vetture e veicoli commerciali dei marchi Citroën, DS Automobiles, Opel e Peugeot, pari ad una quota del 16,2%, e guadagnando oltre 1,8 punti percentuali rispetto all'analogo mese del 2018. A luglio tutti i brand di Groupe PSA hanno una quota di mercato in crescita, a dimostrazione di una gamma di modelli capace di coprire con successo tutti i principali segmenti del mercato.



Ottime performance anche nel mercato dei veicoli commerciali con 2.799 immatricolazioni ed una quota del 19.7%, superiore di quasi un punto e mezzo a quanto segnato l'anno passato.



La performance complessiva del gruppo, nei primi sette mesi del 2019, registra 222.694 immatricolazioni di vetture e veicoli commerciali, pari ad una quota di mercato del 16,55% ovvero 1,2 punti percentuali in più rispetto al 2018. Risultato che permette a Groupe PSA di rafforzare il secondo posto in Italia in termini di quota. (ANSA).