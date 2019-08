Generali partner assicurativo di Bmw e Mini in Germania

Generali diventa partner assicurativo esclusivo per le autovetture Bmw e Mini in leasing e finanziamento, nonché per le moto Bmw nel segmento business premium. Bmw Bank ha ristrutturato la sua attività di assicurazione autoveicoli sul mercato tedesco e stretto una collaborazione con Generali, che definisce questo passo "importante nella strategia di crescita 'Generali 2021'".

La partnership "ci consentirà di espandere ulteriormente la nostra posizione di mercato - commenta Giovanni Liverani, amministratore delegato di Generali Deutschland - nelle soluzioni assicurative per tutti gli aspetti che riguardano la mobilità. Con Bmw Bank abbiamo un partner forte al nostro fianco con il quale lavoreremo insieme su soluzioni innovative e sostenibili oltre alla nostra gamma di prodotti".