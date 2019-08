Per imprese auto GB Brexit senza accordi non tra le opzioni

Mike Hawes, CEO della potente SMMT, la Society of Motor Manufacturers and Traders che in Gran Bretagna rappresenta il settore dell'automotive, lancia l'allarme contro i rischi che potrebbero derivare da una Brexit 'dura', così come ipotizzata dal nuovo primo ministro Boris Johnson. In una lettera indirizzata al numero 10 di Downing Street, Hawes si è congratulato con Johnson per la sua nomina, e ha sottolineato che l'industria sta vivendo un "cambiamento drammatico ed entusiasmante" con le nuove tecnologie e con il passaggio all'elettrificazione. Ma, ribadendo come l'industria automobilistica contribuisca con 18,6 miliardi di sterline (20,3 miliardi di euro) all'economia del Regno Unito, Hawes ha scritto: "Il settore britannico rimane forte, con alti livelli di produttività, con una forza lavoro qualificata e flessibile e strutture di ricerca e ingegneria di prim'ordine, quindi siamo in una buona posizione per approfittare delle opportunità che emergono". Secondo il CEO dell'SMMT, "l'industria ha bisogno di un giusto ambiente politico e commerciale, se vuole prosperare".



La richiesta fatta a Johnson è di investimenti in infrastrutture di ricarica per veicoli elettrificati e di aumenti degli incentivi per i clienti che vogliono acquistarli, oltre a sostenere la costruzione di un gigafactory per la produzione di batterie nel Regno Unito.



"Dobbiamo rendere il Regno Unito la destinazione più interessante per gli investitori, creando un ambiente commerciale competitivo a livello internazionale, e sviluppando competenze nelle nuove tecnologie digitali. Soprattutto, dobbiamo garantire che il settore continui a godere senza interruzione di scambi preferenziali con mercati più importanti di tutto il mondo, compresa l'Ue". Tornando sui rischi di scelte politiche avventate, Hawes ha detto che "una Brexit senza accordi rappresenta una minaccia esistenziale per il nostro settore. Siamo fortemente integrati con l'Europa, e una Brexit senza accordi comporterebbe enormi costi tariffari e perturbazioni che minaccerebbero la produzione, oltre a minare ulteriormente la fiducia degli investitori internazionali nel Regno Unito". Nel sottolineare la necessità di un accordo "con l'Ue che garantisca il libero scambio senza attriti e senza dazi", ha ribadito che "una Brexit senza accordi non è una delle opzioni".