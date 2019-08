Peugeot e Bombardier insieme per nuovo design concept treni

Bombardier Transportation, azienda che si occupa di tecnologia ferroviaria, ha richiesto le competenze dello studio di Global Brand Design di Peugeot per ridefinire il suo posizionamento di brand e aumentarne la notorietà a livello mondiale. Insieme, le equipe hanno creato un nuovo design concept per i treni Bombardier Transportation.



''Vogliamo che i nostri passeggeri possano riconoscere che viaggiano su un treno Bombardier e si sentano a proprio agio.



Per raggiungere quest'obiettivo, abbiamo lanciato l'iniziativa strategica di riposizionamento del marchio Bombardier Transportation allo scopo di dare un'identità forte ed esclusiva ai nostri prodotti, che incarni i valori della nostra azienda: la qualità, le prestazioni e il design. Abbiamo portato avanti questo progetto in stretta collaborazione con il Peugeot Design Lab approfittando della sua esperienza derivata dall'industria automobilistica. Da questa esperienza è nato un concetto di design chiaro, riconoscibile, che si applicherà a tutte le nostre piattaforme'' ha dichiarato Pierre-Yves Cohen, presidente delle divisioni responsabili delle piattaforme prodotti e materiale rotabile, del marketing prodotto e dell'ingegneria di Bombardier Transportation.



Per quasi un anno, i designer di Peugeot hanno elaborato, con le equipe di Bombardier Transportation, il loro 'Brand positioning' e il loro 'Brand product design'. Hanno proposto una nuova organizzazione e nuovi metodi di lavoro, adottati per realizzare la nuova promessa del marchio.



''Siamo fieri di sostenere Bombardier Transportation in questo progetto strategico. È un'occasione unica per applicare all'industria ferroviaria più di 130 anni di esperienza di Peugeot nella mobilità e il trasporto'' hanno dichiarato dal Peugeot Design Lab.



Le equipe di Peugeot e di Bombardier Transportation hanno lavorato insieme per creare un Brand Book che definisca l'identità, la visione e l'immagine di marca del leader mondiale della mobilità ferroviaria. Per progettare questo documento, si sono basati sulla esperienza di riposizionamento dell'immagine di Peugeot. Hanno studiato la storia, la cultura e i valori di Bombardier Transportation.



L'obiettivo della creazione di un nuovo design di prodotto è sviluppare una firma coerente, globale, che rafforzi la percezione dei valori di Bombardier Transportation.