Immatricolazioni moto: a luglio crescita a doppia cifra

Nel mese di luglio il mercato italiano delle due ruote cresce a doppia cifra: le immatricolazioni - secondo i dati di Confindustria Ancma - sono state 29.497 veicoli (cilindrata superiore a 50cc), l'11,7% in più rispetto a luglio 2018. La crescita è analoga sia per gli scooter con 18.017 pezzi (+11,6%), sia per le moto che fanno registrare 11.480 unità vendute (+11,9%). In calo invece i 50cc, che con 2.707 registrazioni fanno segnare un -8,7%.

Luglio pesa mediamente il 13% del totale venduto nell'anno. Nei sette mesi il mercato italiano delle due ruote motorizzate ha realizzato 168.353 immatricolazioni con un incremento del 7,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Gli scooter raggiungono quota 93.776 unità (+6,3%), le moto fanno ancora meglio con 74.577 pezzi (+8,8%). L'unico segno meno si rileva per i ciclomotori (moto e scooter 50cc) i cui volumi pari a 12.277 registrazioni scendono del 4% rispetto all'anno scorso. "Malgrado il quadro economico e quello politico mostrino ancora segnali di incertezza - commenta il commissario di Confindustria Ancma Giannetto Marchettini - l'andamento del mercato, in controtendenza rispetto a molti altri, rimane soddisfacente e si prevede che il trend di crescita possa confermarsi anche nei prossimi mesi".