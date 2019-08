Gm: calano ricavi trimestre, conferma stime per il 2019

L'utile operativo di General Motors nel secondo trimestre è calato del 5,6% a 3 miliardi di dollari, o 1,64 dollari per azione. Il risultato è comunque superiore alle attese degli analisti, che scommettevano su 1,44 dollari per azione. L'utile netto è salito dell'1% a 2,42 miliardi di dollari, mentre i ricavi sono calati del 2% a 36,1 miliardi di dollari. Gm prevede che la seconda metà dell'anno sarà migliore dei primi sei mesi, in parte grazie all'introduzione di nuovi modelli, e conferma la stima di 6,50-7 dollari di utile per azione per il 2019.