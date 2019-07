Renault-Fca, apertura di Bolloré

"I fondamentali di questo eccellente progetto sono sempre robusti, in due mesi il contesto non è cambiato. Le sfide di consolidamento dell'industria mondiale sono gli stessi. Non bisogna mai dire mai, ma ad oggi, non ci sono piu trattative in corso": il direttore generale di Renault,Thierry Bolloré, in un'intervista pubblicata oggi sul quotidiano Les Echos, risponde così alla domanda se la fusione con Fca potrebbe tornare di attualità. Per Bolloré, la fusione non era affatto svantaggiosa come hanno sostenuto alcuni commentatori francesi, tutto il contrario. "Non abbiamo mai visto un progetto così sinergico, e creatore di valore a beneficio di Renault. Mai", martella Bolloré. Alla domanda se Renault sarà un giorno in grado di convincere i partner di Nissan dell'opportunità dell'operazione, Bolloré risponde: "Tra i fondamentali robusti del progetto per l'Alleanza, ci sono elementi sull'America del Nord che non sono sfuggiti agli uomini di Nissan. Erano al corrente dell'interesse rappresentato da questa operazione". Z04/