Porsche domina la classifica APEAL di J.D. Power in Usa

I clienti statunitensi hanno valutato Porsche al primo posto tra tutti i marchi automobilistici nell'ultimo studio annuale APEAL (Automotive Performance, Execution and Layout) di J.D. Power.



Inoltre, la Porsche Cayenne ha conquistato la prima posizione nel segmento dei Suv Midsize Premium, il terzo anno consecutivo per la linea di modelli e il primo ingresso per la nuova Cayenne di terza generazione. Anche per il 2019 lo studio Automotive Performance, Execution and Layout (APEAL) ha misurato l'attaccamento emotivo dei proprietari e il livello di soddisfazione con il loro nuovo veicolo attraverso 77 elementi, che vanno dal senso di confort e lusso che provano quando salgono sul sedile del conducente alla potenza che hanno sentire quando calpestano il gas. Questi attributi si combinano in un indice APEAL complessivo misurato su una scala di 1.000 punti.



Lo studio, giunto alla sua 24ma edizione, si basa sulle risposte raccolte nel periodo fra febbraio 2019 a maggio 2019 da quasi 68.000 acquirenti o utilizzatori (nel caso del leasing) di nuove vetture Model Year del 2019 interpellati dopo 90 giorni di proprietà dell'auto. Porsche ha ottenuto 891 punti dei 1.000 massimi previsti, migliorando di 8 punti rispetto allo scorso anno. La media dei marchi premium è stata di 853 punti e quella complessiva di 823.