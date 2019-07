Opel taglia il traguardo delle 130mila Mokka X vendute in Italia. La consegna dell'esemplare è avvenuta presso la concessionaria Opel Buzzetti di Rho (Milano).



Modello compatto dedicato agli amanti dell'avventura, come tutti i membri della famiglia X, Opel Mokka X è dotato di numerose tecnologie come i fari anteriori Adaptive Forward Lighting full LED (che utilizzano meno energia dei tradizionali, nel rispetto dell'ambiente), l'indicatore della distanza di sicurezza Following Distance Indication, l'allerta pre-incidente Forward Collision Alert, l'avviso in caso di superamento involontario dei limiti di carreggiata Lane Departure Warning, i sedili ergonomici certificati dall'associazione indipendente di esperti di postura AGR e vanta una connettività eccezionale grazie ai moderni sistemi di infotainment IntelliLink, compatibili con Apple CarPlay e Android Auto.



Altro motivo del successo di Opel Mokka X, disponibile con cambio meccanico o automatico, entrambi a sei rapporti, è la possibilità di scegliere tra due soluzioni ditrazione: anteriore e integrale attiva. La trazione integrale attiva disponibile sulle versioni top della gamma Mokka X è dotata di frizione elettronica a dischi multipli ed è in grado di distribuire la potenza in modo continuo tra asse anteriore e asse posteriore, da 100:0 a 50:50. Nel normale uso quotidiano la vettura utilizza la trazione anteriore, risparmiando così carburante. La trazione integrale è disponibile in abbinamento con il motore Turbo 1.4 benzina da 103 kW/140 CV e con il diesel 1.6 da 100 kW/136 CV.