Il consiglio di amministrazione di Uber perde due componenti. A lasciare sono Arianna Huffington e Matt Cohler. Dicendosi ottimista sul futuro della società, Huffington spiega di non essere più in grado di dedicare l'attenzione necessaria ai suoi obblighi nel consiglio di amministrazione. Cohler non spiega il perché della sua decisione, limitandosi solo a dire che la sua uscita non è il risultato di tensioni con la società.