Tesla: perdite trimestre sopra attese

Tesla chiude il secondo trimestre con un rosso superiore alle attese. Le perdite per azione sono calate a 1,12 dollari rispetto ai 3,06 dollari dello scorso anno, ma sono risultate superiori ai 35 centesimi di rosso atteso dagli analisti. I risultati deludenti affondano il titolo Tesla in Borsa, dove arriva a perdere nelle contrattazioni after hours fino all'8%. Nella lettera allegata ai conti e indirizzata agli azionisti, Elon Musk ribadisce l'obiettivo di 360.000-400.000 consegne nel 2019. "Stiamo lavorando per aumentare le consegne, con alcune attese fluttuazioni stagionali. Questo è comunque in linea con la nostra attesa di 360.000-400.000 consegne".