Veicoli commerciali, immatricolazioni +2,8% a giugno

Il mercato europeo dei veicoli commerciali è cresciuto a giugno del 2,8% rispetto allo stesso mese del 2018. È il sesto mese consecutivo chiuso con un segno positivo. I segmenti dei camion e dei bus hanno contribuito particolarmente a questo risultato. Secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei, le immatricolazioni sono aumentate a eccezione della Spagna (-0,7%) in tutti i principali mercati con risultati record nel Regno Unito (+18,5%) in Germania (+10,5%).

Nella prima metà dell'anno il mercato ha registrato una crescita del 5,8% rispetto all'analogo periodo del 2018: il maggior incremento è in Germania (+13,9%), seguita da Regno Unito (+10,2%), Francia (+6,5%), Italia (+4,8%) e Spagna (+2,6%).