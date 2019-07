PSA vara un progetto di trasformazione in Società Europea

Dal maggio del prossimo anno, cioè dopo l'approvazione da parte dell'assemblea generale annuale degli azionisti (in calendario per il giorno 14) Peugeot S.A. - Società Anonima - potrebbe trasformarsi in una Società Europea (Societas Europaea - SE), il tutto senza che per questo ne venga modificata la sigla PSA. Il comitato esecutivo e il consiglio di sorveglianza di Peugeot S.A. hanno infatti deciso di fare questa proposta agli azionisti per trasformare l'azienda in un tipo di struttura che è utilizzata da un numero crescente di società in Europa. La forma di Società Europea è riconosciuta da tutti gli Stati membri dell'Unione Europea e - sottolinea l'azienda - rifletterebbe la dimensione continentale di Groupe PSA, dopo il successo dell'integrazione di Opel/Vauxhall. Questo progetto di trasformazione di Peugeot S.A. in una Società Europea - si legge nella nota del Gruppo - non avrebbe alcun impatto sulla governance, l'operatività, l'organizzazione o il luogo di quotazione di Peugeot S.A., ma consentirebbe al Gruppo di allineare la propria struttura con la sua situazione economica e sociale. La trasformazione della Società si tradurrebbe in una modifica della sua forma giuridica, senza alcuna riduzione degli attuali diritti degli azionisti o di altri stakeholder, e senza alcuna conseguenza sull'ubicazione della sede legale della Società o sul suo management, sempre centralizzato in Francia.



Le condizioni del dialogo sociale all'interno di Peugeot S.E.



saranno oggetto di discussioni con i partner sociali nelle prossime settimane.