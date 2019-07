Renault e JMGC insieme per produrre elettriche in Cina

Con l'ingresso al 50% nella società JMEV, appartenente allo Jiangling Motors Corporation Group, Renault preme l'acceleratore per quello che riguarda la produzione e la promozione dell'auto elettrica in Cina.



L'annuncio ufficiale della partecipazione in questa realtà segue di qualche mese l'accordo esplorativo, siglato lo scorso 20 dicembre. La Régie investirà nell'operazione un miliardo di renminbi, pari a circa 128,5 milioni di euro, una cifra superiore a quella ipotizzata inizialmente che permetterà al Costruttore francese di entrare in JMEV, appunto, con una quota del 50%.



"L'azienda - comunica una nota da Parigi - ha già concluso la fase di registrazione della licenza commerciale. Grazie a questa joint-venture, il gruppo Renault potrà ampliare la sua influenza sul mercato cinese dei veicoli alimentati con le nuove energie (New Energy Vehicles - NEV), mentre JMCG sarà in grado di integrare ed utilizzare più risorse, ciò che le consentirà di crescere velocemente in futuro". La partnership riguarderà in particolare lo sviluppo dei prodotti, le sinergie legate alla gestione della catena dei fornitori e il controllo della qualità. Fondata nel 2015, JMEV è una filiale di JMCG. Dopo la sua creazione, spiegano dalla Cina, ha ottenuto la licenza per produrre veicoli elettrici. La sua sede si trova a Nanchang, nella provincia di Jiangxi. Nel 2017 ha assemblato e venduto 38.000 mezzi alimentati a batterie.



François Provost, presidente della Regione Cina del gruppo Renault, nel commentare l'accordo ha sottolineato come quello all'interno della Grande Muraglia sia un mercato fondamentale per la Casa della Losanga: "Questa partnership con JMCG nell'ambito dei veicoli alimentati con le nuove energie - ha aggiunto - sosterrà il nostro piano di sviluppo in Cina e le nostre capacità nel settore dei veicoli elettrici. Come pionieri e leader del mercato europeo dei veicoli elettrici, capitalizzeremo sui dieci anni di esperienza che vantiamo a livello di R&S, produzione, vendite e servizi nei veicoli elettrici".