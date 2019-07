PSA: 1,9 milioni vendite primo semestre, bene Europa

Groupe Psa chiude il primo semestre raggiungendo 1,9 milioni di vendite a livello mondiale. Forte di questo risultato il gruppo che comprende i marchi Peugeot, Citroen, DS e Opel, continua la sua strategia di rafforzamento della posizione in Europa con una quota di mercato in crescita di 0,3 punti. In particolare, PSA ha rafforzato le proprie posizioni raggiungendo una quota di mercato del 17,4% e crescendo in tutti i principali mercati, soprattutto in Italia (+1,1), Francia (+0,7 punti), Regno Unito (+0,2), Germania (+0,1) e Spagna (+0,1). Questa performance è guidata dai risultati di Citroën, che ha ottenuto il record delle vendite negli ultimi otto anni, facendo registrare la crescita più elevata tra i 12 marchi più venduti. Di conseguenza, il marchio ha guadagnato 0,3 punti di quota di mercato in Europa, soprattutto grazie al successo della sua gamma suv (C5 Aircross e C3 Aircross).



Opel Vauxhall continua il suo sviluppo dall'autunno scorso ed ha aumentato lievemente la sua quota di mercato che è cresciuta, tra l'altro, in Francia (0,2), Regno Unito (+0,2) e Italia (+0,7), mentre resta stabile Peugeot (crescita del 2% rispetto allo scorso anno per DS). L'inizio della produzione nello stabilimento di Kenitra in Marocco, per sostenere l'offensiva commerciale in Medio Oriente e Africa, va di pari passo con una crescita registrata nei primi sei mesi dell'anno proprio in questi mercati: Marocco (+4,7), Egitto (+3,5), Algeria (+2,7) e Turchia (+0,5). L'evoluzione delle vendite subisce l'impatto della sospensione delle vendite in Iran e della contrazione del mercato turco (-44,8%).



In un mercato cinese in calo, con le vendite che diminuiscono del 62,1%, DS mantiene la sua quota di mercato mentre un calo del 29,3% si registra in America Latina. Il gruppo prosegue il piano di elettrificazione che è ormai sulla rampa di lancio con 9 modelli elettrificati. 4 veicoli elettrici a batteria (BEV) : DS 3 Crossback E-Tense + e-208 + e-2008 + Corsa-e e 5 PHEV : 3008 HYbrid & HYbrid4 + 508 & 508 SW HYbrid + Grandland Hybrid4 + DS 7 Crossback E-TENSE 4x4 e Citroën C5 Aircross suv Hybrid in versione ibrida plug-in.