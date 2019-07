Volkswagen cresce 20,9% in Brasile nel primo semestre

Il Brasile è stato il mercato in più rapida crescita nella prima metà del 2019 per Volkswagen: secondo un rapporto di vendita globale rilasciato dalla casa automobilistica tedesca e divulgato dal portale di notizie Uol, il Paese sudamericano ha registrato un aumento del 20,9% da gennaio a giugno, accumulando 176,4 mila veicoli venduti. Il volume corrisponde al 77,84% delle 226.600 auto e veicoli commerciali VW venduti in tutto il Sud America nel periodo. Dopo il Brasile, gli Usa sono la nazione dove il marchio è in più rapida crescita, con il 6,8% e 184,6 mila di automobili vendute nei primi sei mesi di quest'anno. A livello mondiale, tuttavia, Volkswagen ha registrato un calo del 3,9%, con 2,99 milioni di unità. La regione più colpita dal calo delle vendite è stata proprio l'Europa, dove ha sede la società: -4,7%, per un totale di 922 mila veicoli.