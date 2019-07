Piano investimenti Regione E-R per 31 mln euro nel comparto automotive

Un piano di investimenti da oltre 56 milioni di euro, con un finanziamento a fondo perduto di quasi 22 milioni da parte della Regione Emilia-Romagna, per realizzare i progetti di 17 imprese del territorio, tra cui la Ferrari di Maranello e la Lamborghini di Sant'Agata Bolognese ma anche lo storico marchio milanese Isotta-Fraschini che, per progettare e realizzare auto elettriche 'intelligenti', aprirà due nuovi stabilimenti a Modena e a Bologna.

L'annuncio è arrivato oggi dalla Regione in occasione di Innovation Days organizzato a BolognaFiere dal Gruppo 24 Ore. Nel piano, complessivamente, sono previste anche 521 nuove assunzioni e la metà di questi lavoratori saranno laureati. I programmi per la metà riguardano il comparto automotive (31,2 milioni di euro), il 25% il comparto delle tecnologie per la salute, il biomedicale (circa 14 milioni di euro) e il 15% la meccanica e l'elettronica (8,5 milioni di euro). I progetti delle 17 imprese (di cui cinque con proprietà straniera), sono stati selezionati con il terzo bando per l'attrattività della Regione. "Una notizia straordinaria: è il nostro terzo bando in quattro anni - ha commentato il presidente della Regione Stefano Bonaccini - sono imprese e gruppi, anche stranieri, che o scelgono la nostra regione o ampliano la loro produzione. E centinaia di posti di lavoro, tutti a tempo indeterminato".