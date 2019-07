Record Lamborghini, in sei mesi +96% auto consegnate

Nei primi sei mesi del 2019, Lamborghini ha fatto segnare un aumento del 96% di consegne rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

In totale, sono state 4.553 le vetture consegnate a livello mondiale e superano da sole la soglia delle vendite dell'intero 2017.

Quasi 2.700 unità riguardano vendite del Super Suv Urus, mentre le altre linee supersportive rappresentano oltre il 40%.

Gli Usa si confermano il primo mercato, seguiti dalla 'Greater' China e dal Regno Unito, Giappone e Germania. La Regione che ha registrato la crescita più forte è stata l'America, con un aumento del 128% e 1.543 vetture vendute, seguita da Asia-Pacifico, che ha visto più di un raddoppiamento delle vendite e ha raggiunto le 1.184 unità, e dall'Europa, con un incremento di oltre il 67% per un totale di 1.826 consegne ai clienti. "Lamborghini si conferma ancora una volta in ottime condizioni", sottolinea il chairman Stefano Domenicali, rimarcando come "nel suo primo anno completo di produzione, Urus ha dato ulteriore slancio alla crescita su nuovi fronti e anche le supersportive hanno raggiunto risultati eccellenti".