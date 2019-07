Mitsubishi Motors: vento in poppa (+66%) nel primo semestre

Mitsubishi Motors Automobili Italia con ll vento in poppa nel primo semestre del 2019, con una forte crescita delle vendite in giugno (+83%) che consolida il trend da record, + 66% nelle immatricolazioni, che è stato consolidato da gennaio al mese scorso.



''Siamo molto orgogliosi di questo risultato - ha detto ad ANSA Giuseppe Lovascio-general manager di Mitsubishi Motors Automobili Italia - perché lo abbiamo ottenuto nell'anno in cui ricorre il 40mo anniversario della distribuzione del brand da parte del Gruppo Koelliker. Grazie al costante investimento in risorse, tecnologia e ricerca il Gruppo è riuscito a mantenere alta la competitività in un mercato difficile come quello dell'auto e a supportare la crescita di brand come Mitsubishi.



Una evoluzione davvero positiva - ha ribadito Lovascio - quella che stiamo sostenendo nel nostro Paese, un percorso iniziato già nel 2018 che ci ha portato a chiudere l'anno con +43% di immatricolazioni''.



Nel ricordare che questa crescita è stata ottenuta ''pur non avendo a disposizione i nuovi prodotti L200 e ASX che arriveranno rispettivamente a settembre e a ottobre'' il general manager di Mitsubishi Motors Automobili Italia ha spiegato che il risultato record del primo semestre 2019 è stato ottenuto ''facendo leva sull'innovazione e l'affidabilità delle nostre vetture, e con una capacità crescente di raggiungere i clienti in modo sempre più capillare sia con nuovi showroom sia con iniziative come gli eventi sportivi dove i clienti possono scoprire quanto le auto Mitsubishi sono in grado di rispondere ai loro bisogni grazie a un'offerta ampia e differenziata''.



Oltre al rafforzamento della rete in atto in questi mesi, con l'apertura di sette nuovi concessionari che incrementano del 6% la copertura territoriale facendo crescere così a 130 gli showroom, Lovascio ha ricordato l'impegno strategico per ampliare la presenza delle vetture a marchio Mitsubishi all'interno delle flotte aziendali.



''Abbiamo affidato a Pierluigi Sinicropi la posizione di fleet & remarketing manager proprio per conquistare una parte del mercato da cui eravamo assenti. E in questo contesto abbiamo raggiunto un accordo con Leaseplan, l'azienda captive leader che verrà proposta, evidentemente con il dovuto risalto, dai nostri concessionari assieme alle altre nostre tradizionali soluzioni''.



La crescita di volumi dei primi sei mesi del 2019 è stata trainata da Space Star, la piccola di casa Mitsubishi pensata per essere agile nel traffico e parcheggiare facilmente in ogni condizione, con ben +167% di immatricolazioni nel solo mese di giugno e +147% da gennaio a giugno, e dal SUV compatto ASX che su giugno ha fatto registrare un +71% di immatricolazioni e il +95% sui primi sei mesi. Numeri positivi anche per il segmento pick-up in cui Mitsubishi cresce del +36% nel solo mese di giugno e del +9% sull'anno, raggiungendo così una quota di mercato del 19,6% in giugno e del 13,8% nei primi sei mesi.