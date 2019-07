Lamborghini, nuovo impianto di verniciatura per 200 addetti

Oltre 17mila metri quadrati, 200 addetti, in gran parte nuovi assunti, tre livelli di lavoro per un investimento di 50 milioni di euro.

Sono i numeri del nuovo impianto di verniciatura inaugurato da Lamborghini nella sede di Sant'Agata Bolognese. La struttura sarà dedicata alla linea Urus e completerà ogni giorno fino a 23 vetture. "Si tratta di uno stabilimento unico nel suo modo di interpretare la verniciatura", ha sottolineato il chairman, Stefano Domenicali: "Il nostro obiettivo è garantire tutti i colori possibili, perché è ciò che ci chiedono i nostri clienti". Il nuovo impianto è costruito in maniera modulare e ogni vettura non seguirà un percorso prestabilito, ma ciascuna uno su misura per le singole esigenze. Una soluzione innovativa che permetterà risparmio di tempo e di risorse. Inoltre, la struttura è stata progettata anche in modo sostenibile dal punto di vista ambientale.