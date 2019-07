Nissan, record Sunderland: 1/o impianto GB a quota 10 milioni

Dieci milioni di veicoli prodotti nello stabilimentoNissandi Sunderland. Si tratta del primo impianto nel Regno Unito, a raggiungere questo eccezionale traguardo.



Il risultato è stato raggiunto dopo 33 anni di produzione: facendo i conti, è stata prodotta un'auto ogni due minuti dall'inizio della produzione nel 1986.



E se i dieci milioni di veicoli fossero parcheggiati uno in fila all'altro, si estenderebbero per oltre 42.000 km, una distanza pari alla circonferenza della terra all'equatore.



''Avere prodotto dieci milioni di veicoli è un risultato enorme per chiunque abbia rapporti con lo stabilimento - ha precisato Steve Marsh, Nissan Sunderland Plant Vice President, Manufacturing - Raggiungere questo traguardo ha richiesto tutta l'ingegnosità, l'impegno e la forza dei nostri collaboratori altamente qualificati, molti dei quali provengono dal nord-est dell'Inghilterra''.



Le decimilionesima auto è stata una Nissan Qashqai Tekna Vivid Blue con tecnologia ProPILOT, che assiste il guidatore in fase di sterzata, accelerazione e frenata.



La prima vettura prodotta nel 1986 fu una Bluebird e fino ad oggi sono nove i modelli Nissan prodotti in questo stabilimento.



Attualmente vi si produce Leaf, Qashqai e Juke. E proprio Juke lo scorso anno ha superato il milione di veicoli prodotti.



Lo stabilimento Nissan di Sunderland è stato realizzato su un'area precedentemente occupata da un campo d'aviazione, con inizio lavori celebrato nel luglio del 1984. La prima Bluebird è stata prodotta due anni dopo, nel 1986, con una produzione totale nel primo anno di 5.139 veicoli. La forza lavoro totale allora era di 470 dipendenti, contro i circa 7.000 attuali.