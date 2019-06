Jeep Cherokee, FCA costruisce l'auto più americana del 2019

Per il secondo anno consecutivo, Jeep Cherokee ha conquistato il primo posto nella speciale classifica dei modelli con maggiore 'americanità' fra quelli costruiti negli Stati Uniti. Secondo l'American-Made Index (AMI) che viene elaborato ogni anno dagli esperti di Cars.com, Cherokee è l'auto che meglio soddisfa le condizioni per essere considerata un autentico prodotto a Stelle e Strisce. I parametri che vengono valutati sono la dislocazione della fabbrica, il contenuto di parti di origine locale (così come identificato dall'American Automobile Labeling Act), l'origine del motore, la provenienza del cambio e la creazione di posti di lavoro nelle fabbriche Usa della marca. ''Jeep Cherokee è in testa al nostro American-Made Index per il secondo anno di fila - ha detto Kelsey Mays, senior consumer affairs editor di Cars.com - questo grazie ai migliori punteggi nei cinue fattori che sono analizzati dall'indice''. Costruita nel Belvidere Assembly Plantdell omonima località nello Stato dell'Illinois, Jeep Cherokee è dotata di un nuovo motore benzina 4 cilindri 2.0 a iniezione diretta, che la rende ancora più vantaggiosa sul piano dei consumi e delle emissioni. Al secondo posto nella classifica di Cars.com si è piazzato il monovolume Honda Odyssey, seguita da altri due modelli della stessa Casa giapponese, il pick-up Ridgeline e il suv Passport.



Ed è davvero curioso che dopo la Chevrolet Corvette (quinta) si piazzino altre due Honda, l'Acura MDX (brand premium specifico per gli Usa) e il suv Pilot. All'ottavo e al nono posto l'indice AMI colloca altri due modelli del Gruppo GM, il Chevrolet Colorado e il GMC Canyon, seguiti al decimo da un altro prodotto Honda, l'Acura RDX.