Pininfarina: da nuovo impianto VinFast i primi due modelli

Le prime due vetture progettate da Pininfarina per il marchio vietnamita VinFast - la berlina Lux A2.0 e il suv Lux SA2.0 - usciranno dal nuovo stabilimento inaugurato da VinFast Production and Trading Llc a Dinh Vu Industrial Zone, Cat Hai, Hai Phong. Lo stabilimento VinFast, il più all'avanguardia del marchio, presenta dimensioni e tecnologia paragonabili a quelle dei principali complessi produttivi mondiali. La capacità prevista dalla prima e dalla seconda fase passerà da 250.000 a 500.000 veicoli all'anno con un tasso produttivo che raggiunge i 38 veicoli all'ora.

Il modello VinFast Fadil è in consegna ai clienti dal 17 giugno, mentre la berlina Lux A2.0 e il suv Lux SA2.0 progettati da Pininfarina saranno consegnati da fine luglio 2019. Nel frattempo, VinFast sta procedendo a ritmo accelerato nella progettazione e nello sviluppo, prevedendo di lanciare 12 modelli di auto e moto elettriche nel 2019 e 2020. La nuova berlina Lux A2.0 e il suv Lux SA2.0 hanno debuttato al Salone di Parigi del 2018.

VinFast fa parte di Vingroup - la più grande azienda privata del Vietnam. I prodotti chiave dell'azienda sono le auto con motore a combustione, le auto elettriche e le moto elettriche smart.