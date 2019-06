VW, nasce centro informatico nella Fabbrica di Vetro a Dresda

Volkswagen ha aperto un nuovo centro di sviluppo informatico presso la Fabbrica di Vetro di Dresda. Nel Software Development Center Production (SDC Production), fino a 80 specialisti di Information Technology neoassunti lavoreranno sul Volkswagen Industrial Cloud, che in futuro connetterà tutti i 122 stabilimenti produttivi del Gruppo. L'obiettivo è mettere insieme tutti i dati, così da digitalizzare la produzione e la logistica.

L'apertura dell'SDC rappresenta un passo avanti per la Fabbrica di Vetro verso la trasformazione in un 'Centro per la Mobilità del Futuro'. Sin dal giorno di apertura, è possibile assistere a una delle prime applicazioni del controllo di qualità ottico nella produzione. Uno degli elementi centrali è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che simula l'occhio umano. L'SDC ha sviluppato il software per i controlli di qualità ottici su funzioni automatizzate di finitura per le portiere e i finestrini laterali; queste applicazioni robotiche sono state realizzate dalla start-up di Dresda Wandelbots.

L'Industrial Cloud raccoglie dati da tutte le fabbriche: permette di gestire l'approvvigionamento di materiali in modo più efficiente, rilevando sin dalle prime fasi colli di bottiglia e interruzioni di processo. Inoltre, permette un controllo intelligente in tempo reale e in contemporanea, da Wolfsburg a Shanghai, da Dresda a Uitenhage (Sud Africa).

Esso è realizzato in collaborazione con Amazon Web Services (AWS), leader nei campi dell'Internet of Things (IoT), del machine learning e dei servizi informatici. Nell'Industrial Cloud, queste tecnologie saranno sviluppate nello specifico per la produzione automobilistica. Siemens è il primo partner della Volkswagen per quel che riguarda l'integrazione e contribuisce con il suo background su automazione, connettività dei macchinari e sistemi, per creare un 'IoT' industriale.

Oltre un terzo dei 220 specialisti che nel medio termine lavoreranno per l'Industrial Cloud, saranno basati a Dresda: la capitale della Sassonia offre infatti una serie di vantaggi grazie al ruolo pionieristico della sua Università Tecnica (TU). Oltre a Dresda, gli esperti Volkswagen di Monaco e Wolfsburg stanno supportando il lavoro di sviluppo. A Berlino, le aziende partecipanti stanno pianificando di unirsi in un Industrial Cloud Innovation Center.