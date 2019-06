Jeep Renegade, a 4 anni dal lancio va a tutto gas in Brasile

Jeep Renegade piace ai brasiliani e agli altri clienti sudamericani che vengono raggiunti dalle esportazioni del modello prodotto a Goiana nello stato del Pernambuco. Dall'aprile del 2015, momento del lancio in Brasile, la Renegade è stata già prodotta in 200mila unità, sostenendo assieme a Compass il brand Jeep nella conquista della leadership locale nel segmento suv. Nel 2017 Renegade aveva già superato quota 100mila unità prodotte, e nel 2019 il trend di crescita sul mercato brasiliano non accenna a rallentare. Lo dimostra l'aumento delle vendite del 50% nei primi 5 mesi dell'anno (27mila immatricolazioni) rispetto allo stesso periodo del 2018.